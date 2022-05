(Di venerdì 13 maggio 2022)diha pensato bene di fare irruzione in undella, a Roma, per mettere a segno una. Ma, forse, non sapeva di essere ripreso e forse non aveva studiato tutti nei minimi dettagli perché le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso e sono state fondamentali per rintracciarlo. Dove si trovava il ladro Le immagini di videosorveglianza, infatti, hanno permesso agli agenti del IX Distretto Esposizione di rintracciare l’autore della. L’uomo, dopo alcuni giorni di ricerche, è stato rintracciato in una struttura alloggiativa del Comune di Roma ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L’arresto Prima è stato convalidato il fermo, poi il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha dato la sua ultima parola e per il 54enne si sono ...

Advertising

CorriereCitta : Garbatella, armato di coltello rapina un supermercato: arrestato -

Il Corriere della Città

Gli agenti del IX Distretto Esposizione, sono intervenuti allaper una rapina in un supermercato ad opera di un uomodi coltello. Le immagini di videosorveglianza, presenti nell'...Sbilanciamoci! presenta a Roma, sabato 14 maggio, alla Casetta Rossa dia Roma, il libro 'I pacifisti e l'Ucraina', l'ebook appena uscito che aiuta a capire le cause del conflittoin corso nel cuore dell'Europa e individua con il concorso dei pacifisti ... Garbatella, armato di coltello rapina un supermercato: arrestato Armato di coltello ha pensato bene di fare irruzione in un supermercato della Garbatella, a Roma, per mettere a segno una rapina. Ma, forse, non sapeva di essere ripreso e forse non aveva studiato tut ...Gioia per una cittadina di Roma, la donna vince 100mila euro grazie alla lotteria degli scontrini e con quella somma cliente di un supermarket della Garbatella potrà estinguere il mutuo per la casa.