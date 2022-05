Fred Ward: morto l'attore di "Tremors" e "Tutta colpa dell'amore", aveva 79 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Fred Ward, principalmente noto al grande pubblico per pellicole come Tremors, Uomini veri e Tutta colpa dell'amore, è deceduto all'età di 79 anni per cause sconosciute. Fred Ward è morto all'età di 79 anni: a rivelarlo è stato un suo addetto stampa e, per quanto concerne l'annuncio della scomparsa, l'ex agente dell'attore, Ron Hoffman, ha sottolineato che per volontà della famiglia non sono stati resi noti né la causa né il luogo del decesso. Ward, noto principalmente per aver recitato in film come "Tremors", "Uomini veri" e "Tutta colpa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022), principalmente noto al grande pubblico per pellicole come, Uomini veri e, è deceduto all'età di 79per cause sconosciute.all'età di 79: a rivelarlo è stato un suo addetto stampa e, per quanto concerne l'annuncioa scomparsa, l'ex agente, Ron Hoffman, ha sottolineato che per volontàa famiglia non sono stati resi noti né la causa né il luogo del decesso., noto principalmente per aver recitato in film come "", "Uomini veri" e "...

Advertising

Crabiele : È di oggi la notizia della scomparsa dell'attore Fred Ward, avvenuta l'8 maggio. Se non vi ricordate questa faccia… - 45acpjoe : RT @Giovann61558912: Ci ha lasciato il grande Fred Ward il grande protagonista di Il mio nome è Remo Williams e Tremors - NATOlizer : Morto Fred Ward, l'attore di 'Tremors' e 'Sweet Home Alabama' aveva 79 anni - Giovann61558912 : Ci ha lasciato il grande Fred Ward il grande protagonista di Il mio nome è Remo Williams e Tremors - peppe844 : RT @algepoli: È morto Fred Ward. Alcuni potrebbero ricordarselo nei panni di Remo Williams. Altri come Rocco Dillon in una pallottola spunt… -