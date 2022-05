Corsa a tre a San Marco, rebus Apollosa e Buonalbergo: il borsino candidature nei comuni sanniti al voto (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTempo quasi scaduto. Domani alle dodici si chiuderanno i termini per la presentazione delle liste per le amministrative del 12 giugno. E sono ancora ore febbrili in diversi degli undici centri sanniti dove si apriranno le urne. Sembra invece ormai delineato il quadro a San Marco dei Cavoti, uno dei centri più popolosi chiamati al voto: alla fine dovrebbero essere tre i candidati sindaci: Angelo Pozzuto, Remo Cavoto, Angelo Marino. Due, invece, i contendenti che si sfideranno per la fascia tricolore di Limatola: l’uscente Domenico Parisi e Massimiliano Marotta. Situazione simile a Campolattaro dove la Corsa vedrà impegnati Simone Paglia, espressione dell’amministrazione Narciso, e Giuseppe De Blasis, leader della minoranza e Sassinoro A Molinara, Santa Croce del Sannio e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTempo quasi scaduto. Domani alle dodici si chiuderanno i termini per la presentazione delle liste per le amministrative del 12 giugno. E sono ancora ore febbrili in diversi degli undici centridove si apriranno le urne. Sembra invece ormai delineato il quadro a Sandei Cavoti, uno dei centri più popolosi chiamati al: alla fine dovrebbero essere tre i candidati sindaci: Angelo Pozzuto, Remo Ca, Angelo Marino. Due, invece, i contendenti che si sfideranno per la fascia tricolore di Limatola: l’uscente Domenico Parisi e Massimiliano Marotta. Situazione simile a Campolattaro dove lavedrà impegnati Simone Paglia, espressione dell’amministrazione Narciso, e Giuseppe De Blasis, leader della minoranza e Sassinoro A Molinara, Santa Croce del Sannio e ...

