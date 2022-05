Conflitto Russia-Ucraina, giovedì 19 maggio l’informativa di Draghi (Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA – Nella seduta di giovedì 19 maggio, alle ore 11.30, nell’Aula di Montecitorio, si terrà l’informativa urgente del Presidente del Consiglio, Mario Draghi (foto), sugli ulteriori sviluppi del Conflitto tra Russia e Ucraina. Lo fa sapere, in una breve nota appena diramata, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA – Nella seduta di19, alle ore 11.30, nell’Aula di Montecitorio, si terràurgente del Presidente del Consiglio, Mario(foto), sugli ulteriori sviluppi deltra. Lo fa sapere, in una breve nota appena diramata, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

