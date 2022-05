Clarissa Selassiè umilia Alex Belli: “Lui ha …” (Di venerdì 13 maggio 2022) Alex Belli continua ad essere al centro del gossip, ma soprattutto delle polemiche. Ebbene, sembra che questa volta ad attaccarlo sia stata Clarissa Selassiè, l’ex concorrente del Gf vip 6. In realtà l’accatto sembra sia arrivato dopo che Alex ha svelato alcuni retroscena su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e la loro storia d’amore. Adesso Clarissa, la sorella di Lulù sembra abbia accusato Alex di aver sfruttato la situazione al fine di poter fare delle serate. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffina? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo. Alex Belli finisce sotto accusa, questa volta a parlare è stata Clarissa SelassièEbbene, circa due settimane fa a Casa Chi ed anche a Pomeriggio 5, ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 13 maggio 2022)continua ad essere al centro del gossip, ma soprattutto delle polemiche. Ebbene, sembra che questa volta ad attaccarlo sia stata, l’ex concorrente del Gf vip 6. In realtà l’accatto sembra sia arrivato dopo cheha svelato alcuni retroscena su Manuel Bortuzzo e Lulùe la loro storia d’amore. Adesso, la sorella di Lulù sembra abbia accusatodi aver sfruttato la situazione al fine di poter fare delle serate. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffina? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.finisce sotto accusa, questa volta a parlare è stataEbbene, circa due settimane fa a Casa Chi ed anche a Pomeriggio 5, ...

Advertising

instaNewsIT : Alex Belli non le manda a dire #gfvip - LadyNews_ : #AlexBelli e #ClarissaSelassié litigano sui social: 'Non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano' - persempre_news : Botta e risposta tra Clarissa #Selassié e Alex #Belli @persempre_news #lulumanuel #rispettoxlulu #fairlylu #jessvip… - 361_magazine : - Anastas55645412 : QUI PER DIRE AI MIEI PROF DEL LICEO ALL’ASCOLTO CHE CLARISSA SELASSIÈ HA DETTO CHE SONO INTELLIGENTE #jeru… -