Chi sta vincendo la guerra dell'energia? Per ora nettamente Putin ma le cose potrebbero cambiare (Di venerdì 13 maggio 2022) Da gennaio ad oggi la Russia ha incassato 20 miliardi di dollari al mese per la vendita di solo petrolio. Il 50% in più di un anno fa grazie ad un incremento del costo del barile più o meno analogo. Lo stesso, probabilmente, è accaduto per quanto riguarda il gas i cui prezzi sul mercato europeo sono addirittura moltiplicati per quattro rispetto ai valori abituali. E' vero che alcuni contratti sono a lungo termine, quindi con prezzi predefiniti, ma nel complesso le condizioni di mercato sono molto favorevoli a chi vende. D'altronde, per ora, non si sono registrare significative riduzione delle esportazioni di idrocarburi russi. L'invasione dell'Ucraina ha spinto ulteriormente al rialzo le quotazioni, in qualche misura la guerra di Putin sembra auto-finanziarsi. Ogni giorno Mosca incassa in media quasi un miliardo di euro dai paesi europei.

