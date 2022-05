Cena Napoli, il discorso di De Laurentiis alla squadra: il retroscena (Di venerdì 13 maggio 2022) È già consolidato da un po’ l’obiettivo primario imposto da De Laurentiis al tecnico e alla squadra, con la conquista matematica del posto in Champions League. Nonostante ciò, continua il rito di incontrarsi a Cena all’Hotel Serapide per parlare del campionato e unire il gruppo per queste ultime sfide. FOTO: Getty Images, De Laurentiis Ieri si è tenuta l’abituale Cena settimanale della squadra, alla quale ha preso ovviamente parte anche il patron azzurro, che ci ha tenuto a ribadire una serie di concetti. A raccontarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale De Laurentiis a tavola ha sottolineato a tutto il gruppo l’importanza della fine di questo campionato e di questi ultimi due appuntamenti. Basta una ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) È già consolidato da un po’ l’obiettivo primario imposto da Deal tecnico e, con la conquista matematica del posto in Champions League. Nonostante ciò, continua il rito di incontrarsi aall’Hotel Serapide per parlare del campionato e unire il gruppo per queste ultime sfide. FOTO: Getty Images, DeIeri si è tenuta l’abitualesettimanale dellaquale ha preso ovviamente parte anche il patron azzurro, che ci ha tenuto a ribadire una serie di concetti. A raccontarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo la quale Dea tavola ha sottolineato a tutto il gruppo l’importanza della fine di questo campionato e di questi ultimi due appuntamenti. Basta una ...

