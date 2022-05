Cagliari-Inter | probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Advertising

capuanogio : L'#Inter e #Perisic si vedranno dopo Cagliari ma non ci saranno offerte al rialzo. Nel club nessuna preoccupazione… - Gazzetta_it : Inter-#Perisic: incontro dopo Cagliari, ma niente offerte al rialzo. E occhio alla Juve - TuttoMercatoWeb : L'Inter incontrerà Perisic dopo il Cagliari. Ma intanto anche la Juventus si muove per il croato - zebbrone74 : RT @FrancisJUnder12: In anteprima assoluta il calcio d inizio di Cagliari Inter - TuttoCagliari : QUI INTER - Quando vede 'rossoblù', Lautaro Martinez si scatena: è la bestia nera del Cagliari -

Dopo la giornata libera concessa da Inzaghi ai suoi giocatori dopo la finale di Coppa Italia, i nerazzurri sono tornati ad Appiano per preparare la trasferta diin programma domenica sera, gara già potenzialmente decisiva per la lotta Scudetto. Il tecnico spera di recuperare Bastoni , che ha cercato di forzare i tempi per esserci contro la Juventus ...... con la squadra che si è ritrovata oggi ad Appiano per preparare la trasferta didi ... Marotta si è detto ottimista, ma le parti sembrano ancora lontane (l'propone un biennale da 4,5 ...Cagliari-Inter è il secondo big match della 37ª giornata di Serie A, faro puntati su una sfida decisiva per la corsa scudetto e la lotta salvezza. Inzaghi scende in campo conoscendo già il risultato ...Dopo la giornata libera concessa da Inzaghi ai suoi giocatori dopo la finale di Coppa Italia, i nerazzurri sono tornati ad Appiano per preparare la trasferta di Cagliari in programma domenica sera, ...