Borsa: Europa apre positiva, Francoforte +0,71% (Di venerdì 13 maggio 2022) Avvio in rialzo per i principali listini europei. Parigi registra un +0,71% con l'indice Cac - 40 a quota 6.250 punti. Stesso avvio per Francoforte (+0,71%) con il Dax a 13.837 punti. Londra segna un +... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Avvio in rialzo per i principali listini europei. Parigi registra un +0,71% con l'indice Cac - 40 a quota 6.250 punti. Stesso avvio per(+0,71%) con il Dax a 13.837 punti. Londra segna un +...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa apre positiva, Francoforte +0,71%: Anche Parigi a +0,71%, Londra +0,78% - zazoomblog : Borsa: Asia tonica con Tokyo in testa Europa verso rialzo - #Borsa: #tonica #Tokyo #testa #Europa - fisco24_info : Borsa: Asia tonica con Tokyo in testa, Europa verso rialzo: Bene future su Wall Street. In agenda produzione indust… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa resta negativa con Wall Street aperta in rosso - Tiscali Notizie - infoiteconomia : Borsa: Europa resta negativa con Wall Street aperta in rosso -