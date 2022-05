Boltiere | apertura delle domande per l’assegnazione di alloggio pubblico nell’ambito di Dalmine

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 maggio 2022) È stato indettio un avvisoperunità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibiliterritoriale di. Il periodo per presentare la domanda si è aperto il 10 maggio 2022, e si chiuderà il 23 giugno 2022 alle ore 12. La domanda dovrà compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma regionale SIAGE. La piattaforma chiederà di registrarti. Per la registrazione sono necessari i dati anagrafici, un indirizzo mail e la tessera sanitaria. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile compilare la domanda tramite, in alternativa: le credenziali SPID o la tessera sanitaria. La domanda potrà essere fatta da qualsiasi postazione P.C. (anche quella di casa) o da qualsiasi cellulare con accesso a ...