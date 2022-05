Arsenal, contatti per Marquinhos (Di venerdì 13 maggio 2022) L'Arsenal tratta Gabriel Jesus per la prossima stagione ma punta anche lo sguardo al futuro. Secondo quanto riporta De Globo, i Gunners... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) L'tratta Gabriel Jesus per la prossima stagione ma punta anche lo sguardo al futuro. Secondo quanto riporta De Globo, i Gunners...

Advertising

sportli26181512 : Arsenal, contatti per Marquinhos: L'Arsenal tratta Gabriel Jesus per la prossima stagione ma punta anche lo sguardo… - tcm24com : Arsenal: contatti avanzati con il San Paolo per il giovane Marquinhos #Marquinhos #Arsenal #SanPaolo - thintomduke : .@juventusfc, #Vlahovic è pentito: dopo il fallimento #UCL e l'umiliazione in #CoppaItalia il ???? vorrebbe già cambi… - infoitsport : Da Bologna - Napoli su Hickey, ma occhio all'Arsenal: contatti già avviati dopo affare Tomiyasu - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli su Hickey, ma occhio all’Arsenal: contatti già avviati dopo affare Tomiyasu -