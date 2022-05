Zen in manette. Un (santo) autogol di Xi Jinping (Di giovedì 12 maggio 2022) L’arresto del cardinale Joseph Zen ieri a Hong Kong aggrava automaticamente la posizione internazionale di Pechino senza neppure concedere alcun vantaggio alla Cina, anzi. Il cardinale era il più grande nemico nella Chiesa dell’accordo siglato nel 2018 tra Santa Sede e Cina e in questi tre anni e mezzo con gli sviluppi pur lenti ma concreti delle relazioni, anche per questo era diventato marginale nel dibattito interno della Chiesa sulla Cina. Oggi il suo arresto lo riporta al centro e gli dà un palcoscenico che mette tutta la Chiesa in difficoltà e imbarazzo. Il papa ha cercato di tenere una posizione alta sul conflitto in Ucraina, sventando i tentativi della Chiesa russa ortodossa di trasformare l’invasione in una guerra santa. La Santa Sede ha difeso strenuamente l’accordo con la Cina anche quando l’amministrazione americana del presidente Donald Trump l’ha sottoposta a enormi ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) L’arresto del cardinale Joseph Zen ieri a Hong Kong aggrava automaticamente la posizione internazionale di Pechino senza neppure concedere alcun vantaggio alla Cina, anzi. Il cardinale era il più grande nemico nella Chiesa dell’accordo siglato nel 2018 tra Santa Sede e Cina e in questi tre anni e mezzo con gli sviluppi pur lenti ma concreti delle relazioni, anche per questo era diventato marginale nel dibattito interno della Chiesa sulla Cina. Oggi il suo arresto lo riporta al centro e gli dà un palcoscenico che mette tutta la Chiesa in difficoltà e imbarazzo. Il papa ha cercato di tenere una posizione alta sul conflitto in Ucraina, sventando i tentativi della Chiesa russa ortodossa di trasformare l’invasione in una guerra santa. La Santa Sede ha difeso strenuamente l’accordo con la Cina anche quando l’amministrazione americana del presidente Donald Trump l’ha sottoposta a enormi ...

