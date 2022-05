Willy Monteiro Duarte | l’accusa del pm in aula | «Aggressione becera | fu omicidio volontario»

(Di giovedì 12 maggio 2022) «Unamessa in atto da quattro individui in danno di un ragazzino». Così il pm di Velletri, Francesco Brando, ha parlato dell’diiniziando la requisitoria nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Frosinone, oggi 12 maggio. «Noi pensiamo che questo sia undoloso,e non preterintenzionale», ha continuato il pubblico ministero.è stato ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro. Nel processo sono imputati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Per tuttiè di concorso inaggravato. Leggi ...

