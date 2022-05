Utili in rialzo del 10 per cento. Dove porta il modello Poste (Di giovedì 12 maggio 2022) L'amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, ieri ha presentato i conti del primo trimestre dell'azienda. Nel primo trimestre l'utile netto sale a 495 milioni, +10,6% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Cresciuti i ricavi dell'1,4 per cento, che arrivano a sfiorare quota 3 miliardi (2,973). "Dal 2020 – ha detto Del Fante – abbiamo conseguito una performance costante e in miglioramento: dopo una forte ripresa nel 2021, nel primo trimestre dell'anno continuiamo a crescere in maniera solida, aprendo la strada ad un 2022 di successo", c'e' "uno spostamento strutturale verso l'alto della nostra traiettoria di crescita". PostePay è stata la società del gruppo che ha contribuito di più ai risultati trimestrali in termini di fatturato incrementale. Confermato il prossimo ingresso nel mercato retail dell'energia con una ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) L'amministratore delegato di, Matteo Del Fante, ieri ha presentato i conti del primo trimestre dell'azienda. Nel primo trimestre l'utile netto sale a 495 milioni, +10,6% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Cresciuti i ricavi dell'1,4 per, che arrivano a sfiorare quota 3 miliardi (2,973). "Dal 2020 – ha detto Del Fante – abbiamo conseguito una performance costante e in miglioramento: dopo una forte ripresa nel 2021, nel primo trimestre dell'anno continuiamo a crescere in maniera solida, aprendo la strada ad un 2022 di successo", c'e' "uno spostamento strutturale verso l'alto della nostra traiettoria di crescita".Pay è stata la società del gruppo che ha contribuito di più ai risultati trimestrali in termini di fatturato incrementale. Confermato il prossimo ingresso nel mercato retail dell'energia con una ...

