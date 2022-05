Ucraina: “I russi continuano a usare armi vietate”. Finlandia verso la NATO (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuove denunce in Ucraina per l’uso da parte degli invasori russi di bombe al fosforo e a grappolo: armi vietate dalle convenzioni internazionali. E per la prima volta un comunicato congiunto dei vertici istituzionali finlandesi chiede formalmente l’ingresso nella NATO del paese scandinavo storicamente neutrale. Ucraina, notte di bombardamenti: le truppe russe hanno colpito per il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud est del paese. Avrebbero usato anche munizioni vietate al fosforo e a grappolo, secondo quanto riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. Un attacco in mattinata, oggi 12 maggio, è avvenuto anche su Zelenodolsk, sempre nell’oblast di Dnipropetrovsk. I russi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuove denunce inper l’uso da parte degli invasoridi bombe al fosforo e a grappolo:dalle convenzioni internazionali. E per la prima volta un comunicato congiunto dei vertici istituzionali finlandesi chiede formalmente l’ingresso nelladel paese scandinavo storicamente neutrale., notte di bombardamenti: le truppe russe hanno colpito per il distretto di Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, nel sud est del paese. Avrebbero usato anche munizionial fosforo e a grappolo, secondo quanto riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. Un attacco in mattinata, oggi 12 maggio, è avvenuto anche su Zelenodolsk, sempre nell’oblast di Dnipropetrovsk. I...

