Tutto sull’album di Sissi dopo Amici: esce Leggera (Di giovedì 12 maggio 2022) Leggera è l’album di Sissi di prossima pubblicazione. L’EP d’esordio della cantante di Amici di Maria De Filippi è atteso nei negozi e in digitale dopo la partecipazione al talent show, giunto ormai ai blocchi finali. Nonostante infatti la finale di Amici sia rimandata causa finale di Eurovision Song Contest 2022, alla conclusione dell’edizione 2021/2022 del programma non manca ormai molto. In questo contesto, vengono annunciati gli album dei concorrenti finalisti, come tradizione vuole. Alex, Albe, Luigi Strangis e LDA hanno già svelato i dettagli sui rispettivi album d’esordio. Ora è il momento di conoscere quelli sul progetto discografico della cantante Sissi, unica donna giunta in finale per la categoria del canto. Sissi ha firmato un contratto discografico ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)è l’album didi prossima pubblicazione. L’EP d’esordio della cantante didi Maria De Filippi è atteso nei negozi e in digitalela partecipazione al talent show, giunto ormai ai blocchi finali. Nonostante infatti la finale disia rimandata causa finale di Eurovision Song Contest 2022, alla conclusione dell’edizione 2021/2022 del programma non manca ormai molto. In questo contesto, vengono annunciati gli album dei concorrenti finalisti, come tradizione vuole. Alex, Albe, Luigi Strangis e LDA hanno già svelato i dettagli sui rispettivi album d’esordio. Ora è il momento di conoscere quelli sul progetto discografico della cantante, unica donna giunta in finale per la categoria del canto.ha firmato un contratto discografico ...

