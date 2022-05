Tottenham-Arsenal 3-0, Arteta: “Preferisco tacere sull’operato arbitrale, hanno rovinato una partita” (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la sconfitta subita contro il Tottenham, il tecnico dell’Arsenal Arteta ha esternato tutta la sua rabbia verso l’arbitraggio del match ai microfoni di skysports. “Non posso dire davvero quello che penso, altrimenti rischio di essere squalificato per i prossimi sei mesi. So anche però di non essere capace di mentire quindi Preferisco tacere sull’operato arbitrale. Vorrei che i giudici di gara fossero qui, davanti alla tv, a fornirci un perché. Meritiamo spiegazioni. Credo che quanto accaduto sia un vero peccato. hanno distrutto la partita”. Sulla prestazione della sua squadra invece dichiara: “Non sono scontento della prestazione. E sono orgoglioso della prova dei miei calciatori. La situazione è sfuggita di mano, non resta da ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la sconfitta subita contro il, il tecnico dell’ha esternato tutta la sua rabbia verso l’arbitraggio del match ai microfoni di skysports. “Non posso dire davvero quello che penso, altrimenti rischio di essere squalificato per i prossimi sei mesi. So anche però di non essere capace di mentire quindi. Vorrei che i giudici di gara fossero qui, davanti alla tv, a fornirci un perché. Meritiamo spiegazioni. Credo che quanto accaduto sia un vero peccato.distrutto la”. Sulla prestazione della sua squadra invece dichiara: “Non sono scontento della prestazione. E sono orgoglioso della prova dei miei calciatori. La situazione è sfuggita di mano, non resta da ...

Advertising

sportface2016 : Tottenham-Arsenal 3-0, #Arteta: “Preferisco tacere sull’operato arbitrale, hanno rovinato una partita” - sportface2016 : #Tottenham-#Arsenal 3-0, #Conte: “Chi perde si lamenta spesso. Per #Holding difficile giocare contro #Son” - sportli26181512 : Tris all'Arsenal: il Tottenham di Conte in piena corsa per la Champions: La doppietta di Kane e il gol di Son porta… - CorSport : #Conte resta in corsa per la #Champions: tris #Tottenham all'#Arsenal ?? - whogabigol : RT @raffaelecaru: #Conte ha battuto con il suo Tottenham Arsenal e Manchester City e ha pareggiato con il Liverpool. È ad un punto dal qua… -