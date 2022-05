The Essex Serpent su Apple TV+, un sofisticato adattamento tv con Claire Danes e Tom Hiddleston in gran forma (Di giovedì 12 maggio 2022) Dal romanzo alla serie tv: il 13 maggio debutta The Essex Serpent su Apple TV+, basato sull’omonimo libro di Sarah Perry. La storia attinge al racconto gotico intriso di mistero e soprannaturale, ed è quella di una giovane vedova che indaga sui presunti avvistamenti di una creatura mitologica. Cora Seaborne (a cui presta il volto Claire Danes) è un’appassionata naturalista che sogna di essere la nuova Mary Anning. In apparenza entusiasta della vita, nel profondo è felice di essersi liberata di un matrimonio con un uomo violento che le aveva tarpato le ali. Fugge da Londra, accompagnata dal figlio dodicenne Francis (un ragazzino chiuso in sé) e l’amica Martha, per gettarsi alle spalle il suo passato. Quando giunge nell’Essex, Cora si lascia coinvolgere fin troppo nelle vite dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Dal romanzo alla serie tv: il 13 maggio debutta ThesuTV+, basato sull’omonimo libro di Sarah Perry. La storia attinge al racconto gotico intriso di mistero e soprannaturale, ed è quella di una giovane vedova che indaga sui presunti avvistamenti di una creatura mitologica. Cora Seaborne (a cui presta il volto) è un’appassionata naturalista che sogna di essere la nuova Mary Anning. In apparenza entusiasta della vita, nel profondo è felice di essersi liberata di un matrimonio con un uomo violento che le aveva tarpato le ali. Fugge da Londra, accompagnata dal figlio dodicenne Francis (un ragazzino chiuso in sé) e l’amica Martha, per gettarsi alle spalle il suo passato. Quando giunge nell’, Cora si lascia coinvolgere fin troppo nelle vite dei ...

