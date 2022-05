Se stai masticando un chewing gum e la ingoi | fai attenzione a cosa potrebbe succedere

(Di giovedì 12 maggio 2022) La gomma da masticare è un prodotto dolciario, anche conosciuto come gomma americana –gum. Sembra che già i Maya usassero delle palline di gomma da masticare, mentre il primo a creare un prototipo fu un dentista nel 1869. Ma l’ideatore ufficiale fu Thomas Adams, inventore del famoso gusto “Tuttifrutti”. Come suggerito dalla parola L'articolo proviene da CheSuccede.it.

GiuseppeBrusa1 : @GenCar5 Per te mi basta la carota che stai masticando....so accontentarmi -

