Se dopo i 50 anni l'amore non arriva così per caso, perchè non trovare un aiuto? (Di giovedì 12 maggio 2022) Le app di incontri vanno forte, ma visto che Millenial e GenZ sono già stati nel loop, ora bisogna aprirsi a nuovi clienti ovvero a nuovi target. E a chi, se non ai Boomer? A farsi avanti sulla scena del corteggiamento virtuale arriva Ourtime, una piattaforma pensata e creata per gli over 50enni. Dating online: 7 consigli dell’esperta per non cadere nella rete guarda le foto Leggi anche › Le relazioni difettose – Il dating online aiuta dopo la fine di un amore o peggiora le cose? ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Le app di incontri vanno forte, ma visto che Millenial e GenZ sono già stati nel loop, ora bisogna aprirsi a nuovi clienti ovvero a nuovi target. E a chi, se non ai Boomer? A farsi avanti sulla scena del corteggiamento virtualeOurtime, una piattaforma pensata e creata per gli over 50enni. Dating online: 7 consigli dell’esperta per non cadere nella rete guarda le foto Leggi anche › Le relazioni difettose – Il dating online aiutala fine di uno peggiora le cose? ...

Advertising

_Nico_Piro_ : La 'sindrome del golfo' ha distrutto la vita di migliaia di soldati, trent'anni dopo siamo riusciti a capire cosa l… - FBiasin : Aggiornamento: -Ottavi di #Champions dopo 11 anni. -#Supercoppa. -#CoppaItalia. -Secondo posto in campionato, mal… - realvarriale : #CoppaItalia meritatamente a @inter.Una bella finale decisa dal migliore in campo #Perisic con 2 gol e dal peggiore… - jujutsu_tomanji : RT @andreadile: Immaginate un pride in cui i gays importunano, accerchiano, pedinano, fanno catcalling, mettono le mani addosso a OGNI SING… - CattaDario : RT @DabianaV: #Juve, #Allegri è da record! Nessun titolo vinto dopo 11 anni. -