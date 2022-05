Salvini: "Armi in Ucraina? Ne parlerò con Draghi" (Di giovedì 12 maggio 2022) Matteo Salvini presenta alla Camera il dipartimento Sport della Lega e in realtà di sport e investimenti via Pnrr parla, ma non troppo. O meglio: si parla di sport per parlare di vicinanza ai territori (ci sono le amministrative), ma soprattutto si comincia parlando di sport e si finisce a parlare di quello che tutti vogliono sentire da lui: che fare con l'invio alle Armi all'Ucraina? E insomma Salvini sa che oggi Mario Draghi torna dal viaggio negli Stati Uniti e infatti dice, a favor di telecamera, che di questi temi parlerà “direttamente con lui”, perché “non vuole filtri”, visto “il livello della stampa media in proposito”. E la parola “sport” diventa occasione per lanciare se stesso come possibile paciere: "La lingua dello sport si parla in tutto in mondo, può essere veicolo di pace”. Di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Matteopresenta alla Camera il dipartimento Sport della Lega e in realtà di sport e investimenti via Pnrr parla, ma non troppo. O meglio: si parla di sport per parlare di vicinanza ai territori (ci sono le amministrative), ma soprattutto si comincia parlando di sport e si finisce a parlare di quello che tutti vogliono sentire da lui: che fare con l'invio alleall'? E insommasa che oggi Mariotorna dal viaggio negli Stati Uniti e infatti dice, a favor di telecamera, che di questi temi parlerà “direttamente con lui”, perché “non vuole filtri”, visto “il livello della stampa media in proposito”. E la parola “sport” diventa occasione per lanciare se stesso come possibile paciere: "La lingua dello sport si parla in tutto in mondo, può essere veicolo di pace”. Di ...

