Rolling Stones | il successo senza tempo “I Can’t Get No Satisfaction”

... l'ex chitarrista dei Beatles John Lennon In quinta posizione, Jimi Hendrix In quarta posizione, l'ex chitarrista dei Van Halen Eddie Van Halen In terza posizione, il chitarrista dei...Nel 1972 usciva l'album doppio realizzato dalla band in Francia dove si era rifugiata per sfuggire alla pressione del fisco inglese e della ... I 50 anni di Exile on Main Street dei Rolling Stones A band on the run. A decadent mansion in the South of France. One song called “Bent Green Needles” and another about Brian Jones. A double album that, against all odds, became the creators’ most ...Un riff di chitarra secco, squillante, e un tipo dalla voce di uno appena sveglio che sibila un "oh, yeah". Quindi, una rullata di batteria che diventa il segnale di partenza di una corsa a cui si uni ...