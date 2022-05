Pri | morto Francesco Nucara | segretario dal 2001 al 2017

(Di giovedì 12 maggio 2022) Addio a, per 16 annidel partito Repubblicano (dal)., nato nel 1940, è stato deputato per cinque legislature, dal 1983 al 1994 e dal 2006 al 2013, ...

Addio a Francesco Nucara, per 16 anni segretario del partito Repubblicano (dal 2001 a 2017). Nucara, nato nel 1940, è stato deputato per cinque legislature, dal 1983 al 1994 e dal 2006 al 2013, ...a 82 anni l'ex segretario delFrancesco Nucara. Nato a Reggio Calabria il 3 aprile del 1940, è stato più volte viceministro e sottosegretario nel governo Berlusconi nel 2005 e 2006 e ...ROMA, 12 MAG - Addio a Francesco Nucara, per 16 anni segretario del partito Repubblicano (dal 2001 a 2017). Nucara, nato nel 1940, è stato deputato per cinque legislature, dal 1983 al 1994 e dal 2006 ...Il reggino Francesco Nucara è morto all’età di 82 dopo una lunga e travagliata carriera politica. Ha guidato il Pri ...