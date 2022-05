(Di giovedì 12 maggio 2022) Il critico d'arte e parlamentare Vittoriosi è presentato alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia per prestare un quadro di sua proprietà, con una mascherina sugli occhi alla, in ...

Advertising

ilmessaggeroit : Sgarbi al museo di #brescia con la mascherina di #zorro, polemica con le protezioni anti-Covid - AppostaMi : Barbareschi, 'problema è la mafia dei gay'. E' polemica Attore insieme con Sgarbi a Sutri. Comunità Lgbt, 'chieda s… - andserret : Politico italiano, tombeur de femmes e noto esperto d'arte internazionale, dotato di una pungente vena polemica ch… - MauroFalini : Ho letto della polemica di Sgarbi per la mostra di arte contemporanea al parco archeologico di Segesta. Ora, io di… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Luca Barbareschi da Sgarbi: 'Il problema non sono i gay, ma la mafia dei fro*i e delle ...: Polemica su Luca Barbareschi p… -

Agenzia ANSA

... con una mascherina sugli occhi alla Zorro, incon le mascherine anticovid. Il direttore di Brescia Musei Stefano Karadjov lo ha presentato come "Diego Garcia". Vittorioha ...Litigata tra Giampiero Mughini e Vittorioal Maurizio Costanzo show Il noto presentatore ... sembra che non abbia convinto Mughini e dopo il suo intervento ci sarebbe stata un'accesa. ... Polemica Sgarbi contro mascherine, a museo mette quella Zorro - Lombardia (ANSA) - BRESCIA, 12 MAG - Il critico d'arte e parlamentare Vittorio Sgarbi si è presentato alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia per ...In polemica con le misure anti-covid, il critico d'arte si è presentato come Zorro alla Tosio Martinengo con una delle sue opere in prestito ...