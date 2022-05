Pechino Express 2022, chi è Aurora Leone: età, carriera, Italia’s Got Talent, Instagram, fidanzato, altezza (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’ quella degli ‘Sciacalli’, formata da Aurora Leone e Gianluca Fru. Dagli studi al successo Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio del 1999. Sappiamo che è una giovane studentessa di lettere moderne all’università Federico II di Napoli e che ha ereditato la passione per la recitazione dal papà, nella vita autore di monologhi. La giovane, dopo aver mosso i primi passi in realtà locali, nel 2018 ha partecipato alle selezioni di Italia’s Got Talent, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La partecipazione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta per tornare sul piccolo schermo, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’ quella degli ‘Sciacalli’, formata dae Gianluca Fru. Dagli studi al successoè nata a Caserta il 18 maggio del 1999. Sappiamo che è una giovane studentessa di lettere moderne all’università Federico II di Napoli e che ha ereditato la passione per la recitazione dal papà, nella vita autore di monologhi. La giovane, dopo aver mosso i primi passi in realtà locali, nel 2018 ha partecipato alle selezioni diGot, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La partecipazione a ...

