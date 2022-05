(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “Con l’approvazione deidisblocchiamo finalmente una situazione di incertezza durata anni. Oggi diamo prova di responsabilità e coraggio e impediamo la liquidazione della più grande rete di farmacie pubbliche d’Europa, nata per dare servizi nelle aree del territorio comunale più disagiate.” “Grazie a questi provvedimenti l’potrà tornare a produrre utili già dal prossimo biennio e soprattutto a garantire presidi essenziali per tutte le fasce della popolazione, in particolare per quelle più fragili. Il piano diriporterà l’speciale sui giusti binari garantendo parimenti un’azione severa e attenta di monitoraggio degli obiettivi.” “Il piano contiene elementi innovativi che riguardano i conti economici, con risparmi conseguiti dall’azzeramento degli oneri ...

Advertising

RomaDailyNews

Ad esempio i comunicati finanziari a cadenza mensile e la pubblicazione dei variintermedi. ...dell'area di Pietralata dopo lo studio di fattibilità già depositato dalla Roma in. L'...... atletica ed agonistica dei giovani, costretti a continue trasferte che pesano anche sui... Come membro della commissione lavori pubblici del", spiega, " ho insistito per far ... Pd Campidoglio: ok bilanci Farmacap percorso per rilancio azienda - RomaDailyNews Tantissime persone hanno avuto modo di prendere parte a Orticola nelle diverse location che hanno ospitato l’evento, e sui social sono state pubblicate diverse fotografie molto accattivanti.Da oltre un anno l’impianto crematorio del Flaminio è in manutenzione e non riesce a garantire la domanda. La capogruppo Flavia De Gregorio e il consigliere Francesco Carpano: «Pronta interrogazione s ...