Pattinaggio artistico a rotelle: svelato il programma degli Italian Roller Games 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo tantissima attesa, ci siamo. Nella giornata di oggi, giovedì 12 maggio, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato il programma di massima degli Italian Roller Games 2022 – l’evento multisport che raggruppa tutti Campionati Italiani delle discipline targate FISR in un unico luogo – inerente al Pattinaggio artistico a rotelle. Le gare di specialità, come sappiamo, si svolgeranno dal 20 giugno al 17 luglio a Ponte Di Legno (Brescia). Le competizioni delle categorie più prestigiose, dunque Junior e Senior, andranno in scena dal 30 giugno all’11 luglio: undici giorni in cui lo spettacolo sarà assolutamente assicurato. Si comincerà non a caso con le coppie d’artistico (30 ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo tantissima attesa, ci siamo. Nella giornata di oggi, giovedì 12 maggio, la Federazionea Sport Rotellistici ha pubblicato ildi massima– l’evento multisport che raggruppa tutti Campionatii delle discipline targate FISR in un unico luogo – inerente al. Le gare di specialità, come sappiamo, si svolgeranno dal 20 giugno al 17 luglio a Ponte Di Legno (Brescia). Le competizioni delle categorie più prestigiose, dunque Junior e Senior, andranno in scena dal 30 giugno all’11 luglio: undici giorni in cui lo spettacolo sarà assolutamente assicurato. Si comincerà non a caso con le coppie d’(30 ...

Advertising

B0ARSH3AD : i pattini che ho io sono quelli per il pattinaggio artistico io invece vorrei andare in strada dubito vadano bene - sportface2016 : #Pattinaggiodifigura, #Cina rinuncia a #GrandPrix causa restrizioni #Covid19 - oggitreviso : Due montebellunesi nella nazionale di pattinaggio artistico - lavocediasti : Pattinaggio artistico a rotelle, campionati regionali: buoni risultati per la Blue Roller Asti - Italpress : Impara con Suzuki - Pattinaggio artistico - L' angelo -