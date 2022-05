Nuova stretta sulla libertà in Russia, i tassisti dovranno dare ai Servizi segreti i dati dei passeggeri: la legge proposta dal Cremlino (Di giovedì 12 maggio 2022) Il governo russo ha presentato un disegno di legge per costringere le app che offrono un Servizio taxi a fornire ai Servizi di sicurezza (Fsb) l’accesso in tempo reale ai dati dei passeggeri. «Il documento prescrive l’obbligo per i Servizi di prenotazione dei taxi di fornire all’Fsb un accesso remoto automatizzato ai sistemi informativi e ai database utilizzati per ricevere, archiviare, elaborare e trasmettere la prenotazione dei taxi», si legge in una dichiarazione pubblicata mercoledì 11 maggio dalla Camera bassa della Duma, il parlamento russo. Il deputato Adalbi Shkhagoshev, membro della Commissione per la sicurezza della Duma, ha detto all’agenzia di stampa RIA Novosti che «questa è una misura molto difficile da attuare, ma ciò non significa che non sia ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Il governo russo ha presentato un disegno diper costringere le app che offrono uno taxi a fornire aidi sicurezza (Fsb) l’accesso in tempo reale aidei. «Il documento prescrive l’obbligo per idi prenotazione dei taxi di fornire all’Fsb un accesso remoto automatizzato ai sistemi informativi e ai database utilizzati per ricevere, archiviare, elaborare e trasmettere la prenotazione dei taxi», siin una dichiarazione pubblicata mercoledì 11 maggio dalla Camera bassa della Duma, il parlamento russo. Il deputato Adalbi Shkhagoshev, membro della Commissione per la sicurezza della Duma, ha detto all’agenzia di stampa RIA Novosti che «questa è una misura molto difficile da attuare, ma ciò non significa che non sia ...

