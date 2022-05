Morte di Bara nel burrone di Ubiale: 8 mesi a Brioschi per tentata violenza (Di giovedì 12 maggio 2022) Bergamo. Brioschi e Magitteri assolti per omicidio preterintenzionale, il primo condannato a 8 mesi per tentata violenza privata. È la sentenza pronunciata giovedì mattina dalla Corte d’Assise di Bergamo presieduta dal giudice Giovanni Petillo al processo per la tragedia del 20enne senegalese Bara Thiam, deceduto in circostanze poco chiare la notte tra il 22 e il 23 luglio 2017 a Ubiale Clanezzo. Mamadou Lamine Thiam, detto Bara, quella sera ebbe una lite con un ragazzo in servizio alla Ubiale Power Sound Festival, al quale rifilò una testata. Dopo il diverbio il 20enne di Almè scappò di corsa e, secondo le indagini dei carabinieri, venne inseguito prima da Claudio Brioschi, 56enne di Ubiale che lavorava alla festa, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Bergamo.e Magitteri assolti per omicidio preterintenzionale, il primo condannato a 8perprivata. È la sentenza pronunciata giovedì mattina dalla Corte d’Assise di Bergamo presieduta dal giudice Giovanni Petillo al processo per la tragedia del 20enne senegaleseThiam, deceduto in circostanze poco chiare la notte tra il 22 e il 23 luglio 2017 aClanezzo. Mamadou Lamine Thiam, detto, quella sera ebbe una lite con un ragazzo in servizio allaPower Sound Festival, al quale rifilò una testata. Dopo il diverbio il 20enne di Almè scappò di corsa e, secondo le indagini dei carabinieri, venne inseguito prima da Claudio, 56enne diche lavorava alla festa, ...

