Mbe Worldwide acquisisce Gel Proximity per crescere nei servizi logistici di prossimità (Di giovedì 12 maggio 2022) Mbe Worldwide acquisisce la maggioranza di Gel Proximity, la prima piattaforma dedicata alla logistica di prossimità Mbe Worldwide è una piattaforma leader a livello mondiale nell'offerta di soluzioni in ambito e-commerce, spedizioni, logistica e servizi di stampa e marketing a supporto di pmi e privati. Nel 2021 Mbe ha servito più di 1.000.000 di clienti nel mondo generando un fatturato aggregato pari a € 1,01 miliardi (US$ 1,2 miliardi), attraverso i suoi oltre 2.900 centri servizi in 53 paesi, e circa € 24 miliardi (US$ 28,5 miliardi) di ricavi lordi di vendita intermediati attraverso le soluzioni per e-commerce PrestaShop. Gel Proximity è una piattaforma interamente dedicata ai servizi di ultimo miglio, grazie ...

