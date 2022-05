LIVE – Sinner-Krajinovic, ottavi Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 12 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Filip Krajinovic, valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Dopo le vittorie a discapito di Pedro Martinez e Fabio Fognini, il giovane italiano tenterà di avere la meglio anche sull’autorevole serbo, il quale ha eliminato sorprendentemente Andrey Rublev in seguito a un periodo grigio in termini di risultati. Sinner parte con i favori del pronostico e cercherà di rispettarli, sebbene attenzione a Krajinovic, dotato di un ottimo servizio; particolarmente in forma in questa settimana capitolina. Quasi tutto pronto per Sinner-Krajinovic sul Centrale di Roma, chi vincerà? Scopriamolo insieme. ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Ile latestuale dell’incontro tra Jannike Filip, valevole per glidi finale degliBNL. Dopo le vittorie a discapito di Pedro Martinez e Fabio Fognini, il giovane italiano tenterà di avere la meglio anche sull’autorevole serbo, il quale ha eliminato sorprendentemente Andrey Rublev in seguito a un periodo grigio in termini di risultati.parte con i favori del pronostico e cercherà di rispettarli, sebbene attenzione a, dotato di un ottimo servizio; particolarmente in forma in questa settimana capitolina. Quasi tutto pronto persul Centrale di Roma, chi vincerà? Scopriamolo insieme. ...

