LIVE Sinner-Krajinovic 6-2, 7-6 ATP Roma in DIRETTA: prima volta ai quarti, ora Tsitsipas (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner JANNIK Sinner: “CON Tsitsipas FACCIO SEMPRE FATICA, E’ UN TEST PER CAPIRE SE SONO MIGLIORATO” 17.21: Per il momento è tutto, ancora una volta c’è un italiano nei quarti a Roma ed è il più atteso, Jannik Sinner! L’appuntamento è per domani ma continuate a seguirci per cronache e LIVE degli ottavi di finale. Grazie per il momento e buon pomeriggio! 17.19: Jannik Sinner affronterà domani nel suo primo quarto di finale degli Internazionali d’Italia in carriera il greco Stefanos Tsitsipas che oggi ha sconfitto in rimonta Khachanov 17.17: Servizio croce e delizia dell’azzurro che è partito forte, ha approfittato ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIJANNIK: “CONFACCIO SEMPRE FATICA, E’ UN TEST PER CAPIRE SE SONO MIGLIORATO” 17.21: Per il momento è tutto, ancora unac’è un italiano neied è il più atteso, Jannik! L’appuntamento è per domani ma continuate a seguirci per cronache edegli ottavi di finale. Grazie per il momento e buon pomeriggio! 17.19: Jannikaffronterà domani nel suo primo quarto di finale degli Internazionali d’Italia in carriera il greco Stefanosche oggi ha sconfitto in rimonta Khachanov 17.17: Servizio croce e delizia dell’azzurro che è partito forte, ha approfittato ...

