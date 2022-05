L'esperto svela cosa ci aspetta davvero: "L'Ucraina? No, vi dico qual è l'obiettivo finale di Putin" (Di giovedì 12 maggio 2022) Il vero obiettivo di Vladimir Putin "siamo noi europei, non gli ucraini. Se si analizza la guerra in Ucraina "non bisogna commettere un cruciale errore di valutazione, ossia considerarla un fatto a sé stante. Non è così. L'invasione è solo un momento della strategia verso l'Europa che la Russia sta portando avanti da tempo". A suonare la svegli all'Europa è Andrea Manciulli, presidente di Europa Atlantica, che in una intervista a Il Giorno, sottolinea che ci sono diversi fronti caldi oltre all'Ucraina. "Uno di quelli di cui si parla meno è l'Artico" che "con i cambiamenti climatici diventa sempre più navigabile, e in fondo a quei mari ci sono importanti riserve di idrocarburi. Gas e petrolio". L'Artico non appartiene a nessuno, "è una zona contesa". E "la rotta artica", prosegue Manciulli, "sta cambiando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il verodi Vladimir"siamo noi europei, non gli ucraini. Se si analizza la guerra in"non bisogna commettere un cruciale errore di valutazione, ossia considerarla un fatto a sé stante. Non è così. L'invasione è solo un momento della strategia verso l'Europa che la Russia sta portando avanti da tempo". A suonare la svegli all'Europa è Andrea Manciulli, presidente di Europa Atlantica, che in una intervista a Il Giorno, sottolinea che ci sono diversi fronti caldi oltre all'. "Uno di quelli di cui si parla meno è l'Artico" che "con i cambiamenti climatici diventa sempre più navigabile, e in fondo a quei mari ci sono importanti riserve di idrocarburi. Gas e petrolio". L'Artico non appartiene a nessuno, "è una zona contesa". E "la rotta artica", prosegue Manciulli, "sta cambiando la ...

