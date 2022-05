(Di giovedì 12 maggio 2022) Martedì prossimo il Consiglio dei ministri spagnolo discuterà di un disegno disull’aborto che prevede, tra le altre norme, unlavorativo di tre giorni al mese per le donne affette da dismenorrea, il termine scientifico per le mestruazioni dolorose. Il testo potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione ma ad oggi la proposta, redatta dal ministero delle Pari opportunità, prevede fino a un massimo di cinque giorni di malattia per le dipendenti il cui cicloè accompagnato da dolori che ne inficiano la capacità di lavorare. Va ricordato che ini primi tre giorni di malattia non sono retribuiti per. Gli altri contenuti dellain via di discussione a Madrid sono ilretribuito nell’ultimo mese di gestazione ...

Va ricordato che in Spagna i primi tre giorni di malattia non sono retribuiti per legge. La Spagna è pronta a varare la legge sul congedo mestruale Gli altri contenuti della legge in via di ...Tre giorni al mese di congedo per le donne che hanno il ciclo mestruale. È uno dei punti chiave di una nuova legge in Spagna che il governo di Madrid si prepara a discutere ...