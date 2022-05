Jason Momoa in giro per Roma: visita alla Cappella Sistina (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma. Una visita inaspettata che ha gettato enorme scompiglio, eccitazione e clamore tra i fan del noto attore: Jason Momoa è stato in visita alla Cappella Sistina nella Capitale. L’attore, infatti, si trova in città perché è stato allestito il set del nuovo capitolo della saga cinematografica Fast and Furious, e così non si è lasciato sfuggire di certo l’occasione per fare una capatina alla scoperta delle meraviglie della città eterna. Uno scatto proibito nella Cappella Sistina Certamente si trattava di una tappa obbligatoria, e in generale lo è quando si visita la città di Roma. I Musei Vaticani sono uno spettacolo imperdibile per tutti, anche per chi ne ha viste di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022). Unainaspettata che ha gettato enorme scompiglio, eccitazione e clamore tra i fan del noto attore:è stato innella Capitale. L’attore, infatti, si trova in città perché è stato allestito il set del nuovo capitolo della saga cinematografica Fast and Furious, e così non si è lasciato sfuggire di certo l’occasione per fare una capatinascoperta delle meraviglie della città eterna. Uno scatto proibito nellaCertamente si trattava di una tappa obbligatoria, e in generale lo è quando sila città di. I Musei Vaticani sono uno spettacolo imperdibile per tutti, anche per chi ne ha viste di ...

