Jannik Sinner guadagna 4 posizioni in un colpo solo nella classifica ATP Race e sale in top10. Ipotesi top5 (Di giovedì 12 maggio 2022) L'avventura continua. Jannik Sinner ha conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2022. Sul Centrale del Foro Italico, l'altoatesino si è imposto contro il serbo Filip Krajinovic per 6-2 7-6 (6) e ha ottenuto per la prima volta in carriera il passaggio ai quarti di finale in questo torneo. Un risultato che ha permesso a Jannik, inoltre, di guadagnare quattro posizioni in colpo solo nella Race, ovvero la graduatoria di rendimento del 2022, funzionale alla qualificazione al Master di fine anno e premiante la top-8. Il nostro portacolori è salito al decimo posto con 1250 punti e si appresta al confronto con il greco Stefanos Tsitsipas. Qualora l'azzurro riuscisse a prevalere, si porterebbe a quota 1430 punti ...

