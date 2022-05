Isola dei Famosi, il retroscena: “Ilary e Alvin non si sopportano più” (Di giovedì 12 maggio 2022) Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, sarebbero decisamente tesi i rapporti tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi e Alvin, l’inviato in Honduras. Va detto che già nelle scorse puntate i telespettatori avevano notato tra i due frecciatine e battute alquanto caustiche e nervose, soprattutto da parte di Alvin, ma ora a confermare la tensione e i rapporti non più buoni come un tempo (sono anni infatti che Alvin e Ilary collaborano con successo a tanti programmi Mediaset) ci pensa anche il portale di Roberto D’Agostino. Isola dei Famosi, Mercedesz sta prendendo in giro tutti? Spunta un misterioso uomo Se in Honduras la Henger ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 12 maggio 2022) Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, sarebbero decisamente tesi i rapporti tra la conduttrice dell’deiBlasi e, l’inviato in Honduras. Va detto che già nelle scorse puntate i telespettatori avevano notato tra i due frecciatine e battute alquanto caustiche e nervose, soprattutto da parte di, ma ora a confermare la tensione e i rapporti non più buoni come un tempo (sono anni infatti checollaborano con successo a tanti programmi Mediaset) ci pensa anche il portale di Roberto D’Agostino.dei, Mercedesz sta prendendo in giro tutti? Spunta un misterioso uomo Se in Honduras la Henger ...

