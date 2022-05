Inter, tweet enigmatico di un principe saudita: “Congratulazioni a club e Abdullah bin Turki” (Di giovedì 12 maggio 2022) Messaggio social enigmatico di Turki bin Faysal Al Sa’ud, settimo figlio del defunto re Abdullah. Il principe, imprenditore e diplomatico saudita, membro della famiglia reale ?l Sa??d, ambasciatore negli Stati Uniti e presidente della compagnia italo-saudita di sviluppo, ha fatto i complimenti all’Inter per la vittoria contro la Juventus nella finale di Coppa Italia. “Congratulazioni ai tifosi dell’Inter, in particolare a mio fratello, il principe Abdullah bin Turki, per aver conquistato la Coppa Italia“. ????? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ????? ??? ??????? — ???? ?? ???? (@faisalbinTurki1) May 11, 2022 ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Messaggio socialdibin Faysal Al Sa’ud, settimo figlio del defunto re. Il, imprenditore e diplomatico, membro della famiglia reale ?l Sa??d, ambasciatore negli Stati Uniti e presidente della compagnia italo-di sviluppo, ha fatto i complimenti all’per la vittoria contro la Juventus nella finale di Coppa Italia. “ai tifosi dell’, in particolare a mio fratello, ilbin, per aver conquistato la Coppa Italia“. ????? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ????? ??? ??????? — ???? ?? ???? (@faisalbin1) May 11, 2022 ...

