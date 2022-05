Inter, prima la vittoria e poi la doccia fredda: l’annuncio gela Marotta (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Inter si gode la vittoria della Coppa Italia, ma arriva subito la doccia fredda che gela Marotta e i tifosi dell’Inter: l’annuncio è netto. Un 4-2 per rompere l’incantesimo e vincere la Coppa Italia dopo undici anni di digiuno. L’Inter alza il trofeo nel cielo di Roma e silura la Juventus, con un risultato che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 12 maggio 2022) L’si gode ladella Coppa Italia, ma arriva subito lachee i tifosi dell’è netto. Un 4-2 per rompere l’incantesimo e vincere la Coppa Italia dopo undici anni di digiuno. L’alza il trofeo nel cielo di Roma e silura la Juventus, con un risultato che Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

