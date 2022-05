Gps 2022 aggiornamento e nuovi inserimenti, le risposte alle domande più frequenti: QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE 13 maggio ore 14,30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Ministero dell’Istruzione dà il via all’aggiornamento biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) e alle corrispondenti Graduatorie di Istituto. Per andare incontro alle richieste degli aspiranti, torna QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in onda su Facebook e YouTube. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Ministero dell’Istruzione dà il via all’biennale delle Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia (GPS) ecorrispondenti Graduatorie di Istituto. Per andare incontrorichieste degli aspiranti, torna, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in onda su Facebook e YouTube. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie domanda GPS 2022, quali sezioni sono obbligatorie. Come si inoltra, entro quando possibile annullare is… - blogsicilia : #notizie #sicilia Graduatorie GPS 2022, domande dal 12 al 31 maggio - - annavillani16 : RT @TecnicaScuola: Gps 2022, novità e scadenza: le infografiche -- - AndcoSeve : Dichiarazione firmata di precariato #responsabile #autogestito Se vuoi lavorare in #italia #zero è #dirittiumani… - leandro_verde : RT @orizzontescuola: Graduatorie GPS 2022/24, compilazione domanda: inserimento graduatorie e titolo d’accesso anche con riserva. GUIDA PER… -