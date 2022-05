Finlandia nella Nato: quando e come potrebbe accadere (Di giovedì 12 maggio 2022) La Finlandia nella Nato non è più un'ipotesi, ma una prospettiva concreta. In base alle ultime notizie già domenica Helsinki potrebbe chiedere di far parte dell'Alleanza. La novità è frutto di quella che è stata una dichiarazione congiunta da parte della prima ministra Sanna Marin e del presidente Sauli Niisto. Uno scenario che naturalmente viene considerato molto a livello internazionale, se si analizzano gli ultimi sviluppi geopolitici e il lungo confine che esiste tra la Finlandia e la Russia. In Finlandia sono cresciuti i «Pro Nato» Far parte della Nato viene considerata un'occasione per rafforzare la propria sicurezza. Non a caso fa notizia il fatto che in un anno è addirittura triplicata la percentuale di finlandesi favorevoli ad un'adesione ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 12 maggio 2022) Lanon è più un'ipotesi, ma una prospettiva concreta. In base alle ultime notizie già domenica Helsinkichiedere di far parte dell'Alleanza. La novità è frutto di quella che è stata una dichiarazione congiunta da parte della prima ministra Sanna Marin e del presidente Sauli Niisto. Uno scenario che naturalmente viene considerato molto a livello internazionale, se si analizzano gli ultimi sviluppi geopolitici e il lungo confine che esiste tra lae la Russia. Insono cresciuti i «Pro» Far parte dellaviene considerata un'occasione per rafforzare la propria sicurezza. Non a caso fa notizia il fatto che in un anno è addirittura triplicata la percentuale di finlandesi favorevoli ad un'adesione ...

