Errori a ripetizione, anche Rocchi stufo: dura critica agli arbitri! (Di giovedì 12 maggio 2022) Errori a ripetizione, questo il motivo della dura critica che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha mosso verso gli arbitri di Serie A. L'attuale capo degli arbitri ha accusato i suoi colleghi di scarsa personalità e ringraziato il VAR come strumento d'aiuto e di supporto per i fischietti nostrani. Paolo-Valeri-Arbitro Queste le sue parole: "Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga. Arbitro con la A maiuscola e questo è quello che un po' oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione".

