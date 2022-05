Diavoli 2, gran finale in arrivo: Massimo ottiene giustizia? (Di giovedì 12 maggio 2022) Diavoli chiuderà domani sera alle 21.15 con gli ultimi due episodi della nuova stagione su Sky Atlantic e in streaming su NOW. il financial thriller internazionale targato Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, prodotto da Sky e Lux Vide, si prepara al gran finale. Con l’approdo a un 2020 lacerato dalla pandemia si chiude questa partita dei Diavoli. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti di questa appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e ispirata al best seller I Diavoli (edito in Italia da Rizzoli) di Guido Maria Brera. In parallelo al gran finale di stagione della serie, arrivano online anche le ultime puntate del podcast. Disponibile su Spotify e su tutte le altre piattaforme, è coprodotto da Sky ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 12 maggio 2022)chiuderà domani sera alle 21.15 con gli ultimi due episodi della nuova stagione su Sky Atlantic e in streaming su NOW. il financial thriller internazionale targato Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, prodotto da Sky e Lux Vide, si prepara al. Con l’approdo a un 2020 lacerato dalla pandemia si chiude questa partita dei. Scopriamo cosa accadrà ai protagonisti di questa appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e ispirata al best seller I(edito in Italia da Rizzoli) di Guido Maria Brera. In parallelo aldi stagione della serie, arrivano online anche le ultime puntate del podcast. Disponibile su Spotify e su tutte le altre piattaforme, è coprodotto da Sky ...

