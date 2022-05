Corso di laurea management delle imprese a Ragusa (Di giovedì 12 maggio 2022) Ragusa – Il Corso di laurea di primo livello in management delle imprese per l’economia sostenibile (Mies) si propone di fornire agli studenti la strumentazione per la comprensione delle dinamiche economiche contestualizzate nell’ambito dei sistemi territoriali e locali, con specifica attenzione alle dimensioni scientifiche aziendalistiche della sostenibilità. E’ il presidente del Consorzio universitario ibleo, Pinuccio Lavima, a parlare di una grandissima opportunità per tutto il territorio della provincia di Ragusa, e non solo. “Intanto per i giovani – afferma Lavima dopo che il nuovo Corso di laurea è stato presentato già nei giorni scorsi al Comune di Ragusa – che potranno evitare di spostarsi in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022)– Ildidi primo livello inper l’economia sostenibile (Mies) si propone di fornire agli studenti la strumentazione per la comprensionedinamiche economiche contestualizzate nell’ambito dei sistemi territoriali e locali, con specifica attenzione alle dimensioni scientifiche aziendalistiche della sostenibilità. E’ il presidente del Consorzio universitario ibleo, Pinuccio Lavima, a parlare di una grandissima opportunità per tutto il territorio della provincia di, e non solo. “Intanto per i giovani – afferma Lavima dopo che il nuovodiè stato presentato già nei giorni scorsi al Comune di– che potranno evitare di spostarsi in ...

