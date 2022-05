Cicogna in arrivo per l’ex attrice di Dawson’s Creek: aspetta il terzo figlio! (Di giovedì 12 maggio 2022) L’attrice americana che tutti abbiamo amato nella serie Dawson’s Creek sta per avere il terzo figlio: l’annuncio al magazine Variety. “E’ emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, avverrà nuovamente. Quella fortuna non è andata perduta né per me né per la mia famiglia”: la star di Dawson’s Creek ha annunciato così la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 12 maggio 2022) L’americana che tutti abbiamo amato nella seriesta per avere ilfiglio: l’annuncio al magazine Variety. “E’ emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, avverrà nuovamente. Quella fortuna non è andata perduta né per me né per la mia famiglia”: la star diha annunciato così la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ginevracasalin : Cicogna in arrivo?? - infoitcultura : Uomini e donne, cicogna in arrivo per Federica Benincà: «Sorpresa: sono al 5° mese» - zazoomblog : Uomini e donne cicogna in arrivo per Federica Benincà: Sorpresa: sono al 5° mese - #Uomini #donne #cicogna… - andreastoolbox : #Uomini e donne, cicogna in arrivo per Federica Benincà: «Sorpresa: sono al 5° mese» -