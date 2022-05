Caldo e soleggiato su tutta la Lombardia (Di giovedì 12 maggio 2022) Gabriele Galastro ha steso le previsioni meteo sulla Lombardia per il bollettino ufficiale, emesso giovedì 12 maggio 2022 alle 5, del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Tra oggi e questo fine settimana, un promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo prevalentemente Caldo e soleggiato, anche se non mancherà qualche fenomeno di instabilità sui rilievi. Giovedì 12 maggio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempo soleggiato col transito di innocue velature a tratti anche compatte. Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 30°C. Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Gabriele Galastro ha steso le previsioni meteo sullaper il bollettino ufficiale, emesso giovedì 12 maggio 2022 alle 5, del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Tra oggi e questo fine settimana, un promontorio anticiclonico esteso sul’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo prevalentemente, anche se non mancherà qualche fenomeno di instabilità sui rilievi. Giovedì 12 maggio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata sula regione tempocol transito di innocue velature a tratti anche compatte. Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 30°C. Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da ...

