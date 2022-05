Calcio: Napoli, striscione contro Spalletti fuori dallo stadio (Di giovedì 12 maggio 2022) "La Panda te la restituiamo... bast' ca te ne vaje!", il messaggio dei tifosi Napoli - "Spalletti, la Panda te la restituiamo... bast' ca te ne vaje!". Lo striscione esposto nella tarda serata di ieri ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "La Panda te la restituiamo... bast' ca te ne vaje!", il messaggio dei tifosi- ", la Panda te la restituiamo... bast' ca te ne vaje!". Loesposto nella tarda serata di ieri ...

