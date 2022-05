Calcio: Ghirelli (Lega Pro), 'orgogliosi di poter contare sull'utilizzo del Var' (Di giovedì 12 maggio 2022) Firenze, 12 mag. - (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi di poter contare, anche noi, sull'utilizzo del Var. Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ed il responsabile e designatore della Can C Maurizio Ciampi per il loro appoggio e la condivisione del progetto Var in serie C”. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, interviene così dai campi di Coverciano dove si è svolta una delle giornate del corso Var di Lega Pro. Nelle semifinali e finali dei playoff 2021/22 in programma dal 25 maggio al 12 giugno, infatti, ci sarà l'esordio del Video Assistant Referee, che collaborerà con l'arbitro in campo per chiarire situazioni dubbie avvalendosi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Firenze, 12 mag. - (Adnkronos) - "Siamodi, anche noi,del Var. Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ed il responsabile e designatore della Can C Maurizio Ciampi per il loro appoggio e la condivisione del progetto Var in serie C”. Il Presidente dellaPro, Francesco, interviene così dai campi di Coverciano dove si è svolta una delle giornate del corso Var diPro. Nelle semifinali e finali dei playoff 2021/22 in programma dal 25 maggio al 12 giugno, infatti, ci sarà l'esordio del Video Assistant Referee, che collaborerà con l'arbitro in campo per chiarire situazioni dubbie avvalendosi ...

Advertising

Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Forlì, per Vittozzi intervento riuscito, il diesse Ghirelli: ''Sfortunato, lo aspettiamo in… - TUTTOJUVE_COM : Ghirelli: 'Calcio italiano, si cambi direzione. Altrimenti prepariamoci ad altri anni di buio' - ottopagine : Calcio, Serie C. Ghirelli: 'Si decida l'orario migliore per il pubblico' #Avellino - sportface2016 : #SerieC, #Ghirelli: 'Gli orari delle partite devono consentire l'accesso agli stadi' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Play off Serie C; Ghirelli, 'orari favoriscano affluenza' 'Bisogna fare in modo che più gente possibile vada alla partita' -