Cadavere di un uomo con segni di violenza trovato in un’area di sosta. Si tenta il riconoscimento dai tatuaggi (Di giovedì 12 maggio 2022) A cinque giorni dal ritrovamento di un corpo abbandonato in un’area di sosta non è ancora stata possibile l’identificazione; si tratta di un uomo tra i 20 e i 30 anni con diversi tatuaggi. Il ritrovamento è avvenuto cinque giorni fa in una piazzola di sosta lungo la strada statale 336 a Vanzaghello, provincia di Varese con profondi segni di violenza sul corpo. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Varese coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Cadavere ritrovato in un’area di sosta: sul corpo segni di violenza I fatti risalgono al 7 maggio scorso, quando un camionista ha segnalato la presenza di un corpo abbandonato nell’area di sosta sulla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) A cinque giorni dal ritrovamento di un corpo abbandonato indinon è ancora stata possibile l’identificazione; si tratta di untra i 20 e i 30 anni con diversi. Il ritrovamento è avvenuto cinque giorni fa in una piazzola dilungo la strada statale 336 a Vanzaghello, provincia di Varese con profondidisul corpo. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Varese coordinata dalla procura di Busto Arsizio.riindi: sul corpodiI fatti risalgono al 7 maggio scorso, quando un camionista ha segnalato la presenza di un corpo abbandonato nell’area disulla ...

Advertising

YouTvrs : Uomo trovato #Morto in #Spiaggia: è giallo - - daniele19921 : RT @11Giuliano: Altro malore: Taranto,era scomparso da giorni, lo trovano cadavere nella sua casa. Il cadavere di un tarantino di 61 anni… - infoitinterno : Cadavere in 336: ancora senza nome l'uomo ritrovato in una piazzola a Lonate - occhio_notizie : L’uomo, di 48 anni, era stato notato da alcuni residenti dentro una Lancia Musa. Sul posto sono giunti i Carabinier… - infoitinterno : Ritrovato a Campomarino il cadavere di un uomo scomparso da ieri sera -