Autopsia su Caterina Todaro e la piccola Desirè che aveva in grembo

Il Pm di Palermo, che ha aperto un fascicolo sulla tragedia, domani affiderà l'incarico di effettuare l'esame autoptico sulle salme della 38enne incinta in otto mesi e della piccola che portava in grembo.Di cos'è morta Caterina Todaro? E, soprattutto, se la donna fosse stata condotta in ospedale e fatta partorire prima, la piccola Desirè si sarebbe potuta salvare? Sono queste le principali, angoscianti domande alle quali Lorenzo Meschisi, il marito della trentottenne palermitana incinta in otto mesi deceduta improvvisamente con la creatura che portava in grembo lo scorso 5 maggio, si aspetta delle risposte dal procedimento penale aperto d'ufficio dal Pubblico Ministero di Palermo dott.ssa Luisa Vittoria Campanile, e dalla doppia Autopsia sulle salme ...

